«Зенит» — «Краснодар»: видео всех голов матча двух лидеров РПЛ

Завершился матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, где встретились санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» со счётом 1:1.
Во втором тайме на 63-й минуте Эдуард Сперцян открыл счёт в матче, выведя «Краснодар» вперёд.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
На 70-й минуте нападающий «Зенита» Матео Кассьерра сравнял счёт во встрече.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Гол Кассьерры так и остался последним, команды сыграли вничью со счётом 1:1.
Видео голов доступно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
После данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.