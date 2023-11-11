Экс-игрок «Краснодара» Синицын: за счёт ротации состава «Зенит» был свежее

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын после матча 15-го тура МИР РПЛ с «Зенитом» (1:1) заявил, что сине-бело-голубые были свежее за счёт замен.

«Ожидал, что будет ничья. Думал только, что будет 0:0. «Краснодару» немного не хватило скамейки, потому что в конце за счёт ротации состава «Зенит» был свежее. Очень классный футбол высокого уровня. Все получили удовольствие.

Как бы сегодня ни закончился матч, основная часть будет играться весной. Многое может решить трансферное окно. Сейчас будет довольно длительная пауза. Игра показала, что «Зенит» мог и выиграть. На мой взгляд, «Краснодару» нужно усиление — длина скамейки во многом решает», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.