«Краснодар» впервые в истории завершил первый круг РПЛ лидером

Завершился матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, где встретились санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» со счётом 1:1.

Таким образом, «Краснодар» завершил первый круг РПЛ лидером чемпионата, впервые в своей истории (клуб был основан в 2008 году). Ранее «быки» никогда не завершали первую половину чемпионата с подобным результатом.

После данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.