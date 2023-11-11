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«Зенит» впервые за три сезона завершил первый круг РПЛ не на первом месте

«Зенит» впервые за три сезона завершил первый круг РПЛ не на первом месте
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Завершился матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, где встретились санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» со счётом 1:1.

Таким образом, «Зенит» не смог обойти «Краснодар» и закончить первый круг текущего сезона РПЛ на первом месте в турнирной таблице. Для команды из Санкт-Петербурга подобный результат — первый за последние три сезона чемпионата. Стоит отметить, что «Зенит» неизменно становился чемпионом турнира последние пять лет.

После данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.

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