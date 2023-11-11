Сёмин: ничья «Зенита» и «Краснодара» — закономерный результат. Тем интереснее чемпионат

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что ничья 1:1 в матче 15-го тура МИР РПЛ «Зенит» — «Краснодар» — это закономерный результат.

«Эти команды на сегодняшний момент явные лидеры. В матче они показали хороший уровень игры, физической готовности. Очень напряжённый матч, в котором могла выиграть и одна, и вторая команда. В целом равносильная игра, от чего интереснее будет чемпионат в дальнейшем. Периодически в матче было преимущество то у одних, то у других. Ничья — закономерный результат», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.