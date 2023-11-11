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Ивич: может ли Галицкий быть удовлетворён нашей игрой? Надо спросить у него

Ивич: может ли Галицкий быть удовлетворён нашей игрой? Надо спросить у него
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич после матча 15-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1) заявил, что по поводу результата команды надо спросить президента клуба Сергея Галицкого.

«Может ли Галицкий быть удовлетворён нашей игрой в концовке? Это надо спросить у него», — сказал Ивич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, после данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. Санкт-петербургский «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч. Ближайшими преследователями являются «Крылья Советов» (25), ЦСКА (25) и «Локомотив» (24).

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