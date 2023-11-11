Тренер «Краснодара» Ивич объяснил, почему Сергей Волков не сыграл с «Зенитом»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич объяснил, почему защитник команды Сергей Волков не играет в последних матчах, а также рассказал о конкуренции на его позицию.

«Волков? Он хороший игрок, начал с нами сезон. Однако он знает, что я не удовлетворён его нынешней формой. У нас есть Петров, Эктов на эту позицию.

Никто никому не гарантирует место в основе. Каждый раз приходится искать оптимальные сочетания.

Сейчас у Волкова определённый кризис. Ему надо вернуться и преодолеть кризис», — передаёт слова Ивича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня, 11 ноября, прошёл матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром». Команды сыграли вничью со счётом 1:1. После данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.