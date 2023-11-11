Тренер «Зенита» Семак прокомментировал ничейный результат в матче с «Краснодаром» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный результат в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«В первом тайме была тяжёлая позиционная игра с минимумом моментов. Во втором тайме играли острее, чем в первом. Старались, но, к сожалению, пропустили. Забили, потом ещё создавали моменты. Второй тайм был лучше с нашей стороны. Но в целом тяжёлая игра против организованной команды. Хотели, но не получилось.

Я согласен, что «Краснодар» до гола играл надёжно абсолютно. Почти без моментов. После гола Сперцяна мы играли лучше», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, после данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.