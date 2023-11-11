Кержаков: Кордоба — это танк. Но защитники «Зенита» с ним прекрасно справились

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением об игре нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в минувшем матче Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые сыграли с «быками» вничью со счётом 1:1.

«Мне кажется, что наши защитники с ним прекрасно справились. Это танк. Мы по прошедшим матчам его разбирали, смотрели. Он цепляется за мячи, давит и продавливает. Но у нас классные защитники, выполнили установки тренера и справились с ним», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, после данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.