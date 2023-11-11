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Михаил Кержаков: борьба с «Краснодаром» — дополнительный вызов проверить себя

Михаил Кержаков: борьба с «Краснодаром» — дополнительный вызов проверить себя
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о соперничестве с «Краснодаром» в борьбе за первую строчку в Российской Премьер-Лиге.

«Раньше к концу первого круга мы обеспечивали себе отрыв? Это вы так говорили. Мы ничего не обеспечивали себе. Наоборот — интересно.

В чём интереснее? Проверить себя, дополнительный вызов. Оставил ли «Краснодар» впечатление команды, которая могла победить?» — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, сегодня, 11 ноября, прошёл матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром». Команды сыграли вничью со счётом 1:1. После данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.

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