Тренер «Зенита» Семак рассказал о моменте с пропущенным голом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 15-го тура МИР РПЛ с «Краснодаром» (1:1) рассказал о моменте с пропущенным голом.

«Пропущенный гол? Обычно бывает, что серия ошибок, но здесь защитникам стоило перестроиться и Родригао сопроводить открывание. В этом случае защитник не должен был дать пробить Кордобе.

Здесь мы недоработали. Но ничего страшного – надо было ещё забивать. Не ошибаться совсем невозможно», — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, после данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. Санкт-петербургский «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.