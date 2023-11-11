Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак рассказал о моменте с пропущенным голом

Тренер «Зенита» Семак рассказал о моменте с пропущенным голом
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 15-го тура МИР РПЛ с «Краснодаром» (1:1) рассказал о моменте с пропущенным голом.

«Пропущенный гол? Обычно бывает, что серия ошибок, но здесь защитникам стоило перестроиться и Родригао сопроводить открывание. В этом случае защитник не должен был дать пробить Кордобе.

Здесь мы недоработали. Но ничего страшного – надо было ещё забивать. Не ошибаться совсем невозможно», — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, после данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. Санкт-петербургский «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.

Материалы по теме
Семак: «Краснодар» играет очень дисциплинированно. Они не позволяли нам создавать моменты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android