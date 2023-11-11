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Защитник «Зенита» Алип высказался о ничьей в матче с «Краснодаром»

Защитник «Зенита» Алип высказался о ничьей в матче с «Краснодаром»
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Защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал ничейный результат в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«Готовились целую неделю к матчу с «Краснодаром». Команда на первом месте. К сожалению, не удалось выиграть. Движемся дальше, надо анализировать. Думаю, после паузы вернёмся ещё сильнее. В первом тайме команды узнавали друг друга, а во втором уже началась перестрелка. Не получилось нам забить», — передаёт слова Алипа корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, после данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.

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