Вратарь «Зенита» Кержаков: «Краснодар» играл не на победу, а на то, чтобы не проиграть

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о минувшем матче Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые сыграли вничью с «Краснодаром» со счётом 1:1.

«Мне кажется, что «Краснодар» играл больше не на победу, а на то, чтобы не проиграть. Предыдущие игры, которые мы просматривали, они как «Ливерпуль» или «Сити» неслись, сминали соперника, бежали. Сейчас немного побаивались нас, от обороны больше играли, чем обычно. Они стали прагматичными, потому что пропускают меньше в плане контратак. Если вы посмотрите, какие игроки у них преобладают в команде, это бегущие игроки. Кто больше на мяче присели или реже попадают в состав», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.