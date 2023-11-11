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Михаил Кержаков: «Зенит» потерял победу в матче с «Краснодаром»

Михаил Кержаков: «Зенит» потерял победу в матче с «Краснодаром»
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о минувшем матче Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые сыграли вничью с «Краснодаром» со счётом 1:1.

«Думаю, сегодня потеряли победу, потому что мы в первом тайме контролировали игру. Хотя в конце обменялись острыми моментами. Мы доминировали, но самый обидный момент — штанга Мостового. Могу сказать, что «Зенит» был ближе к победе, чем «Краснодар», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, после данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.

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