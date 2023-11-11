Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Мостовой: вызов в сборную России — немного неожиданно, не ждал

Андрей Мостовой: вызов в сборную России — немного неожиданно, не ждал
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой после матча 15-го тура МИР РПЛ с «Краснодаром» высказался о вызове в сборную России на ноябрьские сборы.

«Было немного неожиданно. Не особо ждал, потому что пропустил 2,5 месяца, а после травмы сыграл две-три игры. Приятно, что вызвали. Тренерский штаб, конечно, не объяснял, почему меня вызвали. Список есть — едешь», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, национальная команда России под руководством Валерия Карпина сыграет 20 ноября на стадионе «Волгоград Арена» со сборной Кубой.

Стоит отметить, что матч с Кубой станет третьей домашней игрой национальной команды России в этом году. 26 марта в Санкт-Петербурге сборная обыграла Ирак со счётом 2:0, а 12 октября в Москве со счётом 1:0 победила Камерун.

Национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА.

Материалы по теме
Андрей Мостовой ответил, за счёт чего «Зенит» сравнял счёт в матче с «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android