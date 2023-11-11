Андрей Мостовой: «Краснодар» не просто так идёт на первом месте в РПЛ

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о текущей форме «Краснодара», с которым сине-бело-голубые сыграли вничью (1:1) в минувшем матче РПЛ.

«Краснодар» способен сдвинуть с первого места? На дистанции посмотрим. Пока они хорошо действуют. Они не просто так идут на первом месте.

Каждый год конкуренты — это «Динамо», «Спартак». Думаю, что в этом году будут интересно, потому что за этот период мы не были первыми в таблице», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, после данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. Санкт-петербургский «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.