Андрей Мостовой: без понятия, что у Кубы за команда. Знаю, что там есть сигары и ром

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о сборной Кубы, которая станет следующим соперником сборной России по товарищескому матчу.

«Без понятия, что за команда. Никого не знаю из игроков. Знаю только, что на Кубе есть сигары и ром. Надеюсь, привезут, ха-ха. За сборную всегда интересно играть. Это честь», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, национальная команда России под руководством Валерия Карпина сыграет 20 ноября на стадионе «Волгоград Арена» со сборной Кубой.

Стоит отметить, что матч с Кубой станет третьей домашней игрой национальной команды России в этом году. 26 марта в Санкт-Петербурге сборная обыграла Ирак со счётом 2:0, а 12 октября в Москве со счётом 1:0 победила Камерун.

Национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА.