Вратарь «Краснодара» Сафонов: прошло только 15 матчей. О каком чемпионстве вы говорите?

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о шансах «быков» на чемпионство в РПЛ в текущем сезоне.

«Я не думал о таблице, просто выходили и играли. Прошло только 15 матчей — впереди столько же. О каком чемпионстве вы говорите? Мы понимаем, где находимся. Наверное, в этом году шанс на чемпионство есть», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, сегодня, 11 ноября, прошёл матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром». Команды сыграли вничью со счётом 1:1. После данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.