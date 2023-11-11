Матвей Сафонов: в концовке «Зенит» задавил «Краснодар» и забил

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о минувшем матче РПЛ, в котором «быки» сыграли вничью с «Зенитом» со счётом 1:1.

«Сегодня была игра на три результата. В концовке «Зенит» нас немного задавил и забил. Когда мяч попал в штангу в конце матче, сердце не ёкнуло. Он же в штангу попал, а не в сетку ворот», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, после данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. Санкт-петербургский «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.

В следующем туре РПЛ подопечные Ивича сыграют с «Уралом».