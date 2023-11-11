Сафонов: ничья с «Зенитом» — комфортный результат для «Краснодара»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов заявил, что ничья 1:1 в матче 15-го тура МИР РПЛ с «Зенитом» — комфортный результат.

«После того как мы отскочили в моменте со штангой, можно сказать, что ничья — комфортный результат», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, сегодня, 11 ноября, прошёл матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром». Команды сыграли вничью со счётом 1:1. После данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч. Ближайшими преследователями являются самарские «Крылья Советов» (25), а также московские ЦСКА (25) и «Локомотив» (24).