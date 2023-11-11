Сафонов: в этом сезоне шанс на чемпионство «Краснодара» наиболее высокий за все годы

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов оценил шансы «быков» на чемпионство в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне.

«Возможно, что в этом году шанс на чемпионство наиболее высокий за все годы, что я играл в «Краснодаре», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, сегодня, 11 ноября, прошёл матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча проходила в Санкт-Петербурге. Команды сыграли вничью со счётом 1:1. После данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.