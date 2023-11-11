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Реал Мадрид — Валенсия. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Реал» Мадрид — «Валенсия»: стали известны стартовые составы команд на матч Ла Лиги

«Реал» Мадрид — «Валенсия»: стали известны стартовые составы команд на матч Ла Лиги
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Сегодня, 11 ноября, состоится матч 13-го тура чемпионата Испании, в котором сыграют «Реал» Мадрид и «Валенсия». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступит Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 13-й тур
11 ноября 2023, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Перерыв
2 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 Карвахаль – 3'     2:0 Винисиус Жуниор – 42'    

Стали известны стартовые составы команд.

«Реал» Мадрид: Лунин, Карвахаль, Фернандес, Алаба, Менди, Вальверде, Камавинга, Кроос, Диас, Родриго, Винисиус Жуниор.

«Валенсия»: Мамардашвили, Коррея, Паулиста, Москера, Гайя, Вайя, Герра, Лопес, Перес, Дуро, Канос.

В двух матчах внутреннего первенства сезона-2022/2023 «Реал» Мадрид и «Валенсия» обменялись победами. В 17-м туре сильнее оказались подопечные Карло Анчелотти (2:0), а 35-й тур остался за «Валенсией» (1:0). После 12 туров чемпионата Испании нынешнего сезона мадридский «Реал» занимает второе место, набрав 29 очков. «Валенсия» располагается на восьмой строчке, на 11 очков отставая от «сливочных».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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