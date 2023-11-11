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Кассьерра ответил, чего не хватило «Зениту» для победы над «Краснодаром»

Кассьерра ответил, чего не хватило «Зениту» для победы над «Краснодаром»
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра ответил, чего не хватило команде для победы над «Краснодаром» (1:1).

«Сложный очень матч. В первом тайме не хватало чёткости в действиях. Во втором наладили игру, но, к сожалению, соперник вышел вперёд. Хорошо, что удалось сравнять. Создали ещё ряд моментов, которые могли принести нам победу, к сожалению, не добились. Ситуация в таблице осталась такой же. Знаем, что впереди ещё много игр. Сейчас нужно перевести дух и настраиваться на следующие.

Чуть-чуть облегчили задачу соперника в первом тайме тем, что не сразу нащупали свою игру, не хватало скорости. Во втором тайме прибавили и создали достаточно моментов. Совсем немного не хватило, чтобы победить. Но что есть, то есть», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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