Форвард «Зенита» Кассьерра рассказал об общении с игроком «Краснодара» Кордобой

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал об общении с форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой.

«Немного поговорили с Кордобой, пожелали друг другу удачи. Да, у меня есть его номер, потому что мы вместе вызвались в сборную. Не то что мы на связи, но номера есть. Постоянного контакта нет, при встрече парой слов перекинуться можем, но не на связи», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, сегодня, 11 ноября, прошёл матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром». Команды сыграли вничью со счётом 1:1. После данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.