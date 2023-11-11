Форвард «Зенита» Кассьерра: мы начали чемпионат не так, как должны. Нужно работать

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра заявил, что команда начала чемпионат не так, как должна.

«Если говорить про личные итоги, то впереди много матчей, и я рассчитываю помогать команде, забивать ещё больше. А если про командные, то понимаем, что начали чемпионат не так, как должны были. Проиграли ряд матчей, поэтому сейчас нам не достаёт тех очков, чтобы быть там, где должны. Нужно работать дальше», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, сегодня, 11 ноября, прошёл матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча проходила в Санкт-Петербурге. Команды сыграли вничью со счётом 1:1. После данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.