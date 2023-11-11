Пиоли — о ничьей в матче с «Лечче»: я абсолютно разочарован нашей игрой

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о минувшем матче 12-го тура итальянского чемпионата, в котором миланский клуб сыграл вничью с «Лечче» (2:2), ведя по ходу встречи в два мяча.

«Я абсолютно не удовлетворён. В очередной раз мы не выиграли игру, которую могли выиграть. Я поставил Юнуса Мусу, потому что он больше подходит для поддержания скорости игры. Мы показали высокий уровень, когда достигли счёта 2:0, и должны были продолжать управлять матчем. Но в итоге нам забили гол, похожий на тот, что был в матче с «ПСЖ», — приводит слова Пиоли журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, после 11 туров Серии А «россонери» набрали 23 очка и на текущий момент занимают третье место в чемпионате.