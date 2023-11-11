Гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Вахду» в матче 13-го тура Про-Лиги

Сегодня, 11 ноября, прошёл матч 13-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Вахда» и «Аль-Наср». Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по московскому времени. «Аль-Наср» одержал уверенную победу над «Аль-Вахдой» со счётом 3:1.
В начале первого тайма, на 11-й минуте, Алекс Теллес открыл счёт в матче, выведя «Аль-Наср» вперёд. Под конец первой половины, на 39-й минуте, Абдулела Аль-Амри удвоил преимущество гостей во встрече. Во втором тайме, на 50-й минуте, Криштиану Роналду сделал счёт разгромным. В концовке, на 81-й минуте, Анселмо отыграл один мяч, установив окончательный счёт матча — 3:1, уверенная победа «Аль-Насра».
По итогам 13 туров «Аль-Наср» набрал 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Вахда» расположилась на девятой позиции, в активе команды 16 очков после 13 игр.
- 11 ноября 2023
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