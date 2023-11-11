«Реал» Мадрид — «Валенсия»: Карвахаль открыл счёт в матче

В эти минуты идёт матч 13-го тура чемпионата Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Валенсия». Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступает Хосе Санчес Мартинес. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На третьей минуте встречи Тони Кроос из глубины выполнил заброс направо на Карвахаля, который принял мяч, прокинул его к центру и ударом с лёта с линии штрафной площади вогнал в ближний угол.

В двух матчах внутреннего первенства сезона-2022/2023 «Реал» Мадрид и «Валенсия» обменялись победами. В 17-м туре сильнее оказались подопечные Карло Анчелотти (2:0), а 35-й тур остался за «Валенсией» (1:0). После 12 туров чемпионата Испании нынешнего сезона мадридский «Реал» занимает второе место, набрав 29 очков. «Валенсия» располагается на восьмой строчке, на 11 очков отставая от «сливочных».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.