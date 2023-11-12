Постекоглу прокомментировал поражение «Тоттенхэма» на последних минутах матча с «Вулвз»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу поделился мнением о поражении своей команды в минувшем матче английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:1), в котором «шпоры» пропустили два мяча в компенсированное время ко второму тайму.

«Это часть футбольной боли, когда что-то происходит при таких обстоятельствах. Вы просто должны принять это. Я не могу винить игроков за их самоотдачу. Это была тяжёлая игра.

Мы хорошо начали, но могли быть более конструктивными и агрессивными с мячом. Могу оправдать это тем фактом, что у нас было очень много изменений в составе. Мы не добьёмся такого же положительного результата, когда трое из нашей четвёрки защитников выходят вместе практически в первый раз.

По большей части у «волков» было не так много хороших моментов, но они смогли забить в конце. «Вулвз» смогли отыграться, особенно с учётом того, что за ними стояла толпа болельщиков.

Наши характер и целеустремлённость были налицо, не сбрасывайте это со счетов. Ребята провели свою первую игру в году, когда были заменены три из четырёх защитников, так что это довольно сложно. Есть много положительных моментов, на которые стоит обратить внимание», — цитирует Постекоглу Daily Mail.