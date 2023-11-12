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По факту смерти футболиста Лесина было возбуждено уголовное дело

По факту смерти футболиста Лесина было возбуждено уголовное дело
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По поручению руководителя следственного управления в Сочи в связи со смертью футболиста Алексея Лесина было возбуждено уголовное дело.

«Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю по данному факту незамедлительно организована процессуальная проверка. По её результатам, а также в целях объективного и всестороннего установления обстоятельств произошедшего по поручению руководителя следственного управления А. К. Маслова возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

По данным следствия, утром 6 ноября мужчину в воде обнаружили очевидцы, которые извлекли его на берег. Предварительно установлено, что приезжий вместе с коллегами находился в баре, после чего они переместились в другое заведение, которое мужчина самостоятельно покинул.

Следователем проведён осмотр места происшествия, изъяты и изучаются записи камер видеонаблюдения, опрошены очевидцы, знакомые погибшего, иные лица. Была назначена судебно-медицинская экспертиза, согласно предварительным выводам которой смерть мужчины наступила в результате утопления.

По уголовному делу продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщает пресс-служба отдела в телеграм-канале.

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