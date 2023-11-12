Российский тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков рассказал, как в Сербии относятся к русским, а также поделился новостями о том, как проходит его адаптация в стране.

«Команда находится пока в стадии становления, так как новый тренер, новые требования к игрокам. Ещё нужно брать в расчёт, что есть новые игроки в составе. Относительно адаптации всё довольно-таки просто. Здесь хорошее отношение к русским, понятный язык. Конечно, футбольные слова, которые требуются в тренировочном процессе, старался выучить. Стараюсь также что-то запоминать из сербских слов, но именно специально — нет, у меня нет учителя. Сам я пытаюсь что-то запомнить и доучивать, конечно. Сербский язык похож на русский, есть похожие слова. Понимать намного легче, чем объясняться, но, опять же, многие понимают русский язык здесь.

Я говорил, что здесь хорошее отношение к русским. Никаких проблем ни я, ни моя семья, ни мои знакомые не встретили. За время пребывания особо ничего не удивляет. Я больше сконцентрирован на футболе, на работе», — приводит слова Кержакова ТАСС.

Напомним, на данный момент после 13 сыгранных матчей в сербской Суперлиге «Спартак» под руководством Кержакова располагается на 10-й строчке с 16 очками. Российский специалист возглавил «Спартак» 17 июня.