Галактионов высказался о проблемах «Локо» во втором тайме матча с «Ахматом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу в матче 15-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1).

«Очень хороший первый тайм. Хороший и по структуре, и, что главное, по своей мысли. Первоочередная задача — заставить соперника бегать без мяча. Нам это удавалось. За счёт этого было создано очень много голевых эпизодов. Мы были агрессивны, мы были целостны. Видите, что помимо нашего опытного нападающего, у нас есть много молодых ребят, которым ещё не хватает такого класса, опыта, чтобы разобраться в определённых ситуациях. Это работа, ежедневная работа, которую мы и стараемся делать.

Во втором тайме «Ахмат» начал играть лучше или что-то изменилось у «Локомотива»? Думаю, что дело в психологии. Это очень важный момент, потому что мы неоднократно в раздевалке проговаривали, что ни в коем случае нельзя останавливаться и довольствоваться тем, что есть. Наоборот, постараться взвинтить темп. Но вот эти малые эпизоды — единоборства, подборы, движения без мяча — к сожалению, в начале второго тайма мы отдали инициативу, и соперник постепенно начал входить в игру. Это надо в корне убрать, чтобы продолжалась целостная игра, которая была от нас в первом тайме, а тайм был очень хорошим. Так надо выходить и после перерыва. Вопрос ни в коем случае не в готовности. Мы увидели, что ребята двигаются, играют. И те, кто вышли на замену, привнесли импульс, скорость и посыл движению в атаке», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».