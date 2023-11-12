«Так играть в Санкт-Петербурге ещё никому не удавалось». Бубнов — о «Краснодаре»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Краснодар» (1:1).

«Для «Краснодара» в игре против «Зенита» было важно не просто зацепить очки, но ещё и продемонстрировать качество игры, доказывающее, что команда неслучайно находится на лидирующей позиции. И «быки» с этой задачей справились на отлично. После финального свистка можно уверенно говорить, что этот «Краснодар» на сегодняшний день готов бороться с «Зенитом» за первое место. Но и, конечно же, по результату ничья фактически в пользу гостей.

Результат мог быть разным. «Краснодар» не уступал и по игре. За первую половину сезона ни одна команда не могла в Санкт-Петербурге действовать на равных с чемпионом. А коллектив Ивича до 63-й минуты вообще ни в чём не уступал сине-бело-голубым! В обороне действовали надёжно, середину поля не проиграли. Тренерский штаб «быков» прекрасно понимал, что для достижения результата ни в коем случае нельзя отдавать середину поля.

Могу сказать, что краснодарцы не играли на ничью, они играли на победу. Навязывали борьбу, боролись за инициативу. Нельзя было позволять сопернику тотально контролировать середину поля, иначе пришлось бы обороняться перед своими воротами. И «Краснодар» в целом решил все стоявшие перед ним задачи. Так играть в Санкт-Петербурге ещё никому не удавалось — команда Ивича показала, что у неё есть все ресурсы для того, чтобы бороться с «Зенитом» за первое место, и лидерство краснодарцев закономерно. Это результат проделанной работы, правильно выстроенной и сбалансированной игры», — приводит слова Бубнова Sportbox.