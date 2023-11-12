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Галактионов высказался о конфликте Фассона и Тикнизяна в матче «Локо» с «Ахматом»

Галактионов высказался о конфликте Фассона и Тикнизяна в матче «Локо» с «Ахматом»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал конфликт, который возник между защитниками Лукасом Фассоном и Наиром Тикнизяном в матче 15-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1).

«Стычка Тикнизяна и Фассона в первом тайме? Во-первых, это не стычка, а некий выплеск эмоций. Думаю, что это разные вещи. У ребят отличные взаимоотношения, они прекрасно общаются. Общий посыл в команде очень хороший — идти поступательно только вперёд. Думаю, это чрезмерное желание победить, потому что давно не выигрывали. В каком-то микроэпизоде этот выплеск эмоций произошёл. В раздевалке всё было абсолютно спокойно. Этот момент все уже забыли через минуту и сконцентрировались на игре», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

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