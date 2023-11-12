Лантратов высказался о победе «Локо» в матче с «Ахматом» в свой день рождения

Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов прокомментировал победу в матче 15-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1). Вратарь праздновал день рождения 11 ноября.

«Отличался ли этот день чем-нибудь от обычных игровых? Да нет, обычный день. Единственное, что приходили поздравления от друзей, от семьи. Только в этом отличие. А так просто готовился к очередному матчу. С родными, с семьёй пообщался, больше ни с кем.

Часто ли день рождения выпадал на игры? Первый раз. Более того, мы буквально вчера вспоминали, даже за последние десять лет не было такого, чтобы была возможность увидеться с семьёй, посидеть, потому что завтра выходной. Последний раз возможность посидеть с семьёй на день рождения была на 16-летие, то есть двенадцать лет назад.

Был ли какой-то особый настрой? Нет, не было такого. Было понимание, что после череды из не совсем удачных матчей нужно реабилитироваться перед болельщиками и выиграть. Как партнёры поздравили? Как обычно. Победой (улыбается). После игры все поздравили, сказали: «Извини, что не «на ноль». Выиграли, самое главное», — приводит слова Лантратова официальный сайт «Локомотива».