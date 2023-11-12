Игорь Лещук рассказал о подготовке «Динамо» к матчу с «Оренбургом»

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук высказался о предстоящем матче 15-го тура чемпионата России с «Оренбургом». Встреча состоится сегодня, 12 ноября. Начало игры — в 16:30 мск.

«После игры в Сочи Марцел Личка сказал, что был очень зол из-за результата, сказалось ли это на тренировочном процессе? Нет, была обычная подготовка к матчу. Провели теорию – разобрали плохие и хорошие моменты, всё проговорили. Надеюсь, будем исправляться в игре.

Учитывая, что часть тренерского штаба пришла из «Оренбурга», есть ли какая-то дополнительная накачка от них? Не было какой-то особенной подготовки к этой игре, ведь за победу над любой командой даётся три очка, что важно для нас, чтобы подниматься в турнирной таблице. Наша задача сейчас – научиться побеждать команды, которые не идут в лидерах, и, конечно, не упускать победу в играх, когда мы ведем в счёте.

Вспоминали ли матч прошлого сезона с «Оренбургом»? Хочется забыть тот матч, как страшный сон. Конечно, тогда сделали выводы. Но игра прошлого сезона никак не связана с этой игрой», — приводит слова Лещука официальный сайт «Динамо».