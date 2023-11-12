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Тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о предстоящем матче с «Динамо»

Тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о предстоящем матче с «Динамо»
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал о подготовке к предстоящему матчу 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Встреча состоится сегодня, 12 ноября. Начало игры — в 16:30 мск.

«Эта неделя у нас была обычной. Что касается наших игроков, они работают. Могу отметить, что у некоторых есть небольшой дискомфорт, но ничего страшного — работаем в обычном режиме.

Конечно, мы знакомы с Марцелом (Личкой. — Прим. «Чемпионата»). Я знал его лично ещё до приезда в Оренбург. Любая информация, которая есть о тренере или о команде, поможет в подготовке. Сейчас будем эту информацию использовать, работать усердно и постараемся выиграть предстоящую игру», — сказал Деограсия в интервью клубной пресс-службе.

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