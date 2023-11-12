Валерий Петраков: я работаю не за деньги. Во Второй лиге денег не заработаешь

Президент и главный тренер «Иртыша» Валерий Петраков высказался о задачах клуба.

«Нужен ли Омску футбольный «Иртыш»? У нас был разговор с губернатором Омской области. Меня спросили, есть ли у клуба задача повышения в классе. Но для этого нужно улучшать инфраструктуру. У нас большая проблема со стадионом.

Стадион есть, но он в запущенном состо­янии, его надо приводить в порядок. И только потом какие-то задачи ставить. Как-­то, выступая в ФНЛ, команда 12 матчей провела на нейтральном поле из-за того, что дома играть было нельзя. Но это же ненормально! Для чего мы тогда играем, если болельщики не могут приходить в своем городе на свою команду? Интерес-то есть, можно увеличивать аудиторию.

Я готов работать во Второй лиге, даже несмотря на отсутствие больших задач? Всем хочется работать в РПЛ, но мест там мало. А мне без футбола тяжело. Что делать? Как быть? Так что я работаю не за деньги. Во Второй лиге денег не заработаешь. Имею в виду не заработать, как в Премьер-Лиге. Я работаю во Второй лиге, потому что есть тяга и любовь к футболу.

Когда я был без работы, меня звали на эфиры «Матч ТВ» экспертом. Но тогда надо постоянно в студию приходить, готовиться к эфирам. Мне комфортнее приходить на тренировки, готовить ребят», — приводит слова Петракова «РБ Спорт».