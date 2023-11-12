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«Важнейшая ничья для борьбы на дистанции». Геркус — о матче «Краснодара» с «Зенитом»

«Важнейшая ничья для борьбы на дистанции». Геркус — о матче «Краснодара» с «Зенитом»
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Бывший президент московских «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус высказался о матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Краснодар» (1:1).

«Краснодар всё правильно делал, и сзади строго сыграли и в атаку бегали. Баланс. Стратегически, для борьбы на дистанции — важнейшая ничья», — написал Геркус в телеграм-канале.

На 63-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Через семь минут ответный мяч «Зенита» забил нападающий Матео Кассьерра. Ему ассистировал Вильмар Барриос.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 32 очка после 15 матчей. «Зенит» находится на второй строчке, заработав 30 очков.

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