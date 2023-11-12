«Мы могли бы облегчить себе жизнь, если бы забили раньше». Тен Хаг — о матче с «Лутоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу в матче 12-го тура чемпионата Англии с «Лутон Таун» (1:0).

«Конечно, мы довольны победой. Мы могли бы облегчить себе жизнь, если бы забили раньше. Мы создали много моментов, но требуется много времени, чтобы забить в первый раз, и мы не смогли забить во второй. В таком случае в концовке всегда сложно, а соперник это чует, и один мяч в штрафной может изменить результат игры. Так что нам пришлось бороться до конца, и это комплимент команде.

Думаю, что за два тайма мы создали семь или восемь очень хороших моментов, из которых реализовали только один. Но, в конце концов, это был поединок, и важно было не пропустить. Соперник всегда может забить, один момент — один гол. Даже если «Лутон» этого бы не заслужил. Они усердно работали, но я думаю, что мы контролировали ход игры и диктовали свои условия.

На этой неделе Хойлунд уже забил пятый гол в Лиге чемпионов. Я уверен, что он сможет сделать это и в Премьер-лиге. Рашфорд знает, что он будет забивать. Сейчас он не забивает, но это произойдет, пока мы создаем моменты, это произойдет. Я убеждён в этом», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».