«Это не может быть просто невезением». Наставник «Милана» — о частых травмах в клубе

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал частые травмы футболистов в нынешнем сезоне. Сообщается, в команде в нынешнем сезоне уже 16 игроков получили мышечные травмы.

«Это правда, что у нас много таких травм, и я, честно говоря, не могу этого объяснить. На данном этапе это не может быть просто невезением. Из-за частой игры уровень физического и психического стресса повышается, и это может повлиять на игроков», приводит слова Пиоли Football Italia.

После 12 туров чемпионата Италии «Милан» занимает третье место в турнирной таблице, записав в свой актив 23 очка. От лидирующего «Ювентуса» команда отстаёт на шесть очков.

В следующем туре «Милан» встретится с «Фиорентиной». Матч состоится 25 ноября.

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