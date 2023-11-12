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Килиан Мбаппе отказался отвечать на вопрос о своём будущем в «ПСЖ»

Килиан Мбаппе отказался отвечать на вопрос о своём будущем в «ПСЖ»
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказался отвечать на вопрос о своём будущем в клубе после разгромной победы команды в матче 12-го тура чемпионата Франции с «Реймсом» (3:0). Отметим, в этой встрече французский нападающий оформил хет-трик.

«Я не хочу говорить об этом сейчас. Сейчас не подходящее время. Самое важное для меня сейчас – играть в футбол», — приводит слова Мбаппе Marca.

Ранее появились слухи о том, что «Реал» в летнее трансферное окно вновь попытается подписать Мбаппе и уже ведёт переговоры с игроком. Позже «Реал» опроверг слухи о том, что начала переговоры с футболистом.
Позже в СМИ сообщалось, что «Реал» окончательно отказался от идеи подписания Мбаппе.

Напомним, 24-летний Мбаппе принадлежит «ПСЖ» с лета 2018 года. Его действующее соглашение с французской командой рассчитано до июня 2024 года.

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