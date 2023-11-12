Издание FourFourTwo назвало имя лучшего атакующего полузащитника в мире

Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг 20 лучших атакующих полузащитников мира на данный момент.

Возглавил список хавбек «Реала» Джуд Беллингем, забивший 13 голов и сделавший 3 ассиста в 14 матчах сезона за клуб.

Топ-10 атакующих полузащитников мира по версии FourFourTwo:

1. Джуд Беллингем («Реал»)

2. Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»)

3. Джамал Мусиала («Бавария»)

4. Лионель Месси («Интер» Майами)

5. Мартин Эдегор («Арсенал»)

6. Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»)

7. Доминик Собослаи («Ливерпуль»)

8. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)

9. Лукас Пакета («Вест Хэм»)

10. Пётр Зелиньски («Наполи»)

Ранее сообщалось, что Джуд Беллингем рискует пропустить две недели из-за травмы плеча, о которой стало известно вчера, 11 ноября.