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«Динамо» — «Оренбург»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Динамо» — «Оренбург»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 12 ноября, в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московское «Динамо» и «Оренбург». Матч пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Игра начнётся в 16:30 мск.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

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МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 14 туров чемпионата России команда Марцела Лички набрала 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ «Оренбург» заработал 13 очков и расположился на 13-й строчке.

В последних пяти турах Российской Премьер-Лиги московская команда четыре раза сыграла вничью и один раз выиграла. «Оренбург» в последних пяти матчах РПЛ два раза проиграл, дважды сыграл вничью и один раз выиграл.

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