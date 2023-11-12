Игорь Шалимов высказался об удалении Газинского в матче с «Крыльями Советов»

Бывший тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал удаление полузащитника екатеринбуржцев Юрия Газинского в конце матча с самарскими «Крыльями Советов».

«Я Юру хорошо знаю, он спокойный парень, его вывести из себя тяжело. Наверное, это обстановка в команде, нет результата, игра не идёт. Нервная ситуация внутри. Странно видеть, что Юра не контролировал себя. Есть ребята вспыльчивые, он спокойный, странновато», — сказал Шалимов в программе «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, встреча прошла в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги и завершилась победой «Крыльев Советов» со счётом 3:1. В компенсированное время второго тайма Газинскому не понравилось, что нападающий самарцев Роман Ежов долго сидел на газоне. Юрий подошёл и потолкался, а затем заехал сопернику рукой по лицу.