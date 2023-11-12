Сёмин: «Краснодар» — реальный претендент на золото. Хорошо, что у «Зенита» есть конкурент

Известный российский тренер Юрий Сёмин высоко оценил качество игры «Краснодара» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, для нашего чемпионата хорошо, что у «Зенита» появился конкурент. Это хорошо для интереса болельщиков, для города Краснодар, Краснодарского края. Столько много внимания в городе уделяют футбольной команде. И такие условия, которые создал Галицкий. Думаю, они реальные претенденты на золото. Всё закономерно», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после 15 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 32 очка и на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице.

Вчера, 11 ноября, «быки» сыграли вничью с «Зенитом» со счётом 1:1.