Хави: нынешняя «Барселона» — это одна из лучших команд, в которых я был

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о своей команде в преддверии её матча в чемпионате Испании с «Алавесом».

«Иногда у нас случается ментальная блокировка, которая возникает из-за того, что у нас нет порядка на поле. Нынешняя «Барселона» представляет собой группу сильных футболистов, которые голодны до побед. Это одна из лучших раздевалок, в которых я когда-либо был, где с игроками можно говорить по-человечески. И в матче с «Алавесом», я надеюсь, это увидит весь мир», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, каталонский клуб сыграет с «Алавесом» в матче 13-го тура Ла Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 мск.

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