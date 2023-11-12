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Тренер «Реала» Анчелотти прокомментировал ситуацию с травмой Беллингема

Тренер «Реала» Анчелотти прокомментировал ситуацию с травмой Беллингема
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался насчёт того, что полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем получил травму плеча, из-за которой пропустит две недели.

«Он поедет в расположение сборной Англии, но вернётся обратно и сделает это скоро. Джуд должен проделать определённую работу для того, чтобы укрепить плечо. Он собирается приступить к ней в ближайшие дни. После международного перерыва он сможет вернуться на поле», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, вчера, 11 ноября, стало известно, что английский футболист получил травму левого плеча в результате недавнего вывиха. Из-за этого повреждения Беллингем не смог принять участие в минувшем матче с «Валенсией» (5:1).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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