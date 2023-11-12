Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» — «Ростов»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Спартак» — «Ростов»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 12 ноября, в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги сойдутся московский «Спартак» и «Ростов». Команды сыграют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Время начала матча — 19:30 мск.

В прямом эфире игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках РПЛ. В первом круге «Ростов» оказался сильнее «Спартака» — 4:2. Во втором круге красно-белые и южане сыграли вничью со счётом 1:1.

В данный момент «Спартак» находится на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 21 очко в 14 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 11-й позиции. У подопечных Валерия Карпина 17 очков после аналогичного количества встреч.

Материалы по теме
Карпин едет к «Спартаку»! У Юрана и Лички тоже огонь. 15-й тур РПЛ. LIVE
Live
Карпин едет к «Спартаку»! У Юрана и Лички тоже огонь. 15-й тур РПЛ. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android