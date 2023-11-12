«Спартак» — «Ростов»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 12 ноября, в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги сойдутся московский «Спартак» и «Ростов». Команды сыграют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Время начала матча — 19:30 мск.

В прямом эфире игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках РПЛ. В первом круге «Ростов» оказался сильнее «Спартака» — 4:2. Во втором круге красно-белые и южане сыграли вничью со счётом 1:1.

В данный момент «Спартак» находится на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 21 очко в 14 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 11-й позиции. У подопечных Валерия Карпина 17 очков после аналогичного количества встреч.