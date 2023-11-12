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Анчелотти — о матче с «Валенсией»: это был наш лучший матч в сезоне на текущий момент

Анчелотти — о матче с «Валенсией»: это был наш лучший матч в сезоне на текущий момент
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о минувшем матче 13-го тура испанской Примеры, в котором «сливочные» разгромили «Валенсию» со счётом 5:1.

«Это был наш лучший матч. «Валенсия» не показала свой лучший уровень из-за того, что мы провели очень хороший матч. В первые 15 минут мы могли бы защищаться получше, но в остальном игра получилась идеальной.

В последних трёх матчах мы играли очень хорошо. Нам не хватило некоторой удачи в матче с «Райо Вальекано», но в двух других играх мы были полноценной, качественной, сильной, целеустремлённой командой», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, после 13 туров Ла Лиги «Реал» набрал 32 очка и занимает второе место в чемпионате.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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